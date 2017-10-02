В Приморье продолжаются поиски молодого человека

Парня разыскивают уже больше двух недель

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски Федорова Николая Александровича, 30.08.1990г.р.г., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Сообщается, что молодой человек ушел из дома 15 сентября и должен был уехать из г. Владивостока в этот день в г. Арсеньев. До настоящего времени он не вернулся домой и в г.Арсеньев тоже не приехал.

Приметы: рост примерно - 175-178см., вес - 75 - 80кг., волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: шрам на левой щеке от носа до уха, в области сердца татуиовка в виде волка.

Просьба ко всем гражданам, обладавших хоть какой-либо информацией, сообщить родным по номерам телефона: 8 (914) 324-56-14(мама), жена 8 (924) 328-68-07