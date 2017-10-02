Жительница Приморья предстанет перед судом за организацию занятия проституцией

Злоумышленница была задержана в марте 2017 года

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Жительница Находки, 1964 года рождения, обвиняется в организации занятия проституцией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, преступная деятельность совершались фигуранткой в период с декабря 2016 по март 2017 года, с целью извлечения систематической материальной выгоды. Она осуществляла посредническую деятельность между женщинами, оказывающими сексуальные услуги, и желающими воспользоваться такими услугами за денежное вознаграждение.

В ее функции входила обязанность принимать заявки по телефону от клиентов, разъяснять им виды оказываемых услуг и стоимость. После того, как клиенты определялись с выбором женщины, она согласовывала место, время и продолжительность предоставляемых сексуальных услуг, осуществляла контроль за оплатой.

За свои услуги фигурантка забирала 50 % от суммы вознаграждения, уплачиваемого клиентом.

Злоумышленница задержана правоохранителями в начале марта 2017 года возле гостиничного комплекса.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.