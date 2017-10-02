Владивостокский водитель автобуса «уронил» старушку

Пожилая пассажирка получила тяжелый перелом во время движения ТС

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель маршрутного автобуса марки Daewoo допустил в ходе движения падение пассажирки: женщина 1937 года рождения получила закрытый перелом шейки бедра и была госпитализирована в ВКБ №2.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП случилось около 19:20 в центнре города, в районе дома №29 по улице Светланской. Транспортное средство двигалось со стороны Луговой в сторону Алеутской.

Детали ДТП выясняются.

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