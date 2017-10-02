Ночью в Приморье произошло массовое ДТП

Все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в Уссурийске произошло серьезное ДТП, участниками которого стали три иномарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло на перекрестке Ленина и Пушкина. В результате столкновения трех иномарок один из участников ДТП совершил опрокидывание.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что автомобиль Toyota Prius, совершивший опрокидывание, восстановлению не подлежит.

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