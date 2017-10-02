Автомобили столкнулись на трассе «паровозиком»

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Два человека пострадали в "тройном" ДТП во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло около 18:50 в районе дома №2 по улице Пятнадцатой. По предварительным данным, водитель внедорожника Nissan Mistral во время движения со стороны Владивостока в сторону Артема не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем Toyota Prius, который в свою очередь столкнулся с Toyota Probox. Пострадали водитель Probox и пассажир Nissan: оба получили сотрсения, направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

, ,