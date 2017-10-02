Сексуальность – это врожденная энергия, которую можно восполнить

О том, как это сделать рассказала психолог Владивостока

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Сексуальная женщина притягивает к себе независимо от того во что она одета и, каковы ее внешние данные. Порой, мы удивляемся, замечая отсутствие интереса мужчин к эффектной красотке с идеальной фигурой и, наоборот, привлекательности и популярности женщины с внешностью, отличающейся от традиционных представлений о красоте и сексуальности. Почему так? О том, как стать сексуальной и почему этого можно добиться, рассказала психолог, коуч Наталья Алексеевна Козлова.

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