​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока

Наезд произошел в светлое время суток; обстоятельства уточняются

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

7-летняя девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Honda S-MX двигался со стороны улицы Пограничной в сторону Западной. По предвительным данынм, наезд в районе дома №8 по улице Батарейной произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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