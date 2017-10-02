Ночью в Приморье произошло массовое ДТП 11:19, 02 октября Ночью в Приморье произошло массовое ДТП (Видео)
​Два человека пострадали в «тройном» ДТП во Владивостоке 11:07, 02 октября ​Два человека пострадали в «тройном» ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока 10:42, 02 октября ​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 02 понедельник
11:24
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
11:19
Ночью в Приморье произошло массовое ДТП Видео
11:07
​Два человека пострадали в «тройном» ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:56
Сексуальность – это врожденная энергия, которую можно восполнить
10:43
В трех населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»
10:42
​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока Эксклюзив
10:31
Акварельный Владивосток Сергея Черкасова Видео
10:19
В Приморье появится краевой штаб по координации деятельности народных дружин
10:07
В ТОФ «вооружились» луками
09:59
Два приморца ответят за оптовые партии конопли
09:46
Часть Владивостока останется без холодной воды сегодня, 2 октября Адреса
09:33
Роспотребнадзор: Грипп близко
09:27
Большой семейный пикник прошёл во Владивостоке Фото
09:13
Во Владивостоке состоялось торжество в честь пожилых людей Фото
09:01
Приморские депутаты обсудят ограничения на торговлю металлом
08:32
Во Владивостоке сохраняется хорошая погода
08:06
Две «звездочки» из Приморья стали финалистами всероссийского конкурса «Созвездие»
07:00
​Гороскоп на 2 октября
06:12
В России запретили добычу омуля
06:00
​Как изменился Владивосток за последние 10 лет? Фото
05:03
Индексация военных пенсий с 1 октября 2017: повышение пенсий, последние новости
04:19
Приморье: Экспорт все еще не «дотягивает» до импорта
03:44
Склонность к изменам связали с формой лица Фото
02:24
Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда
01:27
Владивостокцы могут позволить себе больше всего бургеров среди жителей России
00:34
Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября
Октябрь, 01 воскресенье
23:16
Мэрилина Мэнсона "погребло" под декорацией на концерте
22:26
Картину Ренуара похитили накануне аукциона
21:24
В США принято новое распоряжение о санкциях, затрагивающее в том числе Россию
20:31
В России появился отечественный кабриолет «Крым»
19:12
Китай и Японию встряхнуло землетрясениями средней силы
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока

Наезд произошел в светлое время суток; обстоятельства уточняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

7-летняя девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Honda S-MX двигался со стороны улицы Пограничной в сторону Западной. По предвительным данынм, наезд в районе дома №8 по улице Батарейной произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Два приморца ответят за оптовые партии конопли
09:59, 02 октября 2017 Два приморца ответят за оптовые партии конопли

Общий вес изъятого растения составил 83 килограмма

Мэрилина Мэнсона
23:16, 01 октября 2017 Мэрилина Мэнсона "погребло" под декорацией на концерте

О состоянии певца пока ничего не известно

Картину Ренуара похитили накануне аукциона
22:26, 01 октября 2017 Картину Ренуара похитили накануне аукциона

Ее просто сняли со стены и унесли

В Приморье уничтожено полтонны некачественных продуктов
17:19, 01 октября 2017 В Приморье уничтожено полтонны некачественных продуктов

За сентябрь возбуждено несколько дел в отношении объектов общепита

Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке
13:53, 01 октября 2017 Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке

Автомобиль таксомоторной компании догнал универсал на ночной дороге

В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария
13:26, 01 октября 2017 В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария

Дерево упало на провода и загорелось; работают пожарные

Два приморца обокрали туриста
13:11, 01 октября 2017 Два приморца обокрали туриста

Когда молодых людей задержали, у них на руках остались лишь документы потерпевшего