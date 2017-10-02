Акварельный Владивосток Сергея Черкасова

Море и город весной, летом, зимой и осенью

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Бесконечно влюблённый во Владивосток, художник пишет известные всем горожанам и знакомые многим гостям города дома, улочки, пристани. Но в этих, казалось бы, привычных видах, он всегда способен разглядеть и заметить что-то прекрасное, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.