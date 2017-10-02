Бесконечно влюблённый во Владивосток, художник пишет известные всем горожанам и знакомые многим гостям города дома, улочки, пристани. Но в этих, казалось бы, привычных видах, он всегда способен разглядеть и заметить что-то прекрасное, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Акварельный Владивосток Сергея Черкасова
Море и город весной, летом, зимой и осеньюВладивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.
Похожие новости
14:41, 29 сентября 2017 Всего за три дня пребывания во Владивостоке кистевой хирург провел семь операций
По натуре — боец
13:39, 29 сентября 2017 Юные хоккеисты «Полюса» начали подготовку к новому сезону
Впереди детей ждут чемпионат ЮХЛ и турнир «Золотая шайба»
16:25, 28 сентября 2017 Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет
Результаты работы за четверть века
15:27, 28 сентября 2017 Первенство ДВФО по дзюдо прошло во Владивостоке
Отбор на Россию
14:26, 28 сентября 2017 Этап всероссийских соревнований по бейсболу прошел во Владивостоке
Зональные игры
11:46, 27 сентября 2017 «Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке
Площадка открылась на базе ДВФУ
15:26, 26 сентября 2017 "Луч-Энергия" у себя дома принимал футбольный клуб "Факел"
Новости спорта