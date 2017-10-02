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Спорт

В ТОФ «вооружились» луками

Во Владивостоке прошел необычный чемпионат Тихоокеанского флота
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на территории одной из воинских частей Тихоокеанского флота прошел второй открытый чемпионат ТОФ по стрельбе из лука, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. В турнире участвовали более 50 спортсменов. В числе участников были военнослужащие ТОФ и члены их семей, представители детских патриотических клубов и спортивных клубов Владивостока. Впервые в чемпионате приняли участие спортсмены из Хабаровска, Бурятии и других регионов ДФО. В соревнованиях приняли участие и любители этого достаточно экзотического для Дальнего Востока вида спорта.

После подведения итогов чемпионата победителей и призеров наградили грамотами, медалями, ценными подарками.

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