Два приморца ответят за оптовые партии конопли

Общий вес изъятого растения составил 83 килограмма

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В Михайловском районе Приморского края на участке местности в селе Степное обнаружен схрон с крупной партией растений маньчжурской конопли. По подозрению в наркопреступлении задержан 39-летний местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. По версии следователей, мужчина изготовил и хранил части конопли, вес которых превысил 73 килограмма.

А в селе Новое полицейскими был задержан 20-летний местный житель, который незаконно изготовил и хранил около 10 килограммов каннабиса (марихуаны).

Возбуждены дела по статье 228 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.