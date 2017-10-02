Роспотребнадзор: Грипп близко

Стартует всероссийская горячая линия по профилактике гриппа

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона по гриппу запускает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт федеральной службы.

Со 2 по 16 октября специалисты Управлений Роспотребнадзора по всей России по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.