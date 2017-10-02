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Фоторепортажи

Большой семейный пикник прошёл во Владивостоке

«МногоОсень» собрала более 50 многодетных семей
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Многодетные семьи Владивостока отметили праздник «МногоОсень», организованный Приморской региональной общественной организацией «Совет многодетных родителей» и управлением по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. Праздник осени состоялся в этнокультурном комплексе «Казачий стан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В этот день более 50 многодетных семей узнали историю и культуру казачества, приняли участие в исконно-казачьих играх и викторинах, и даже попробовали шашками разрубить бутылку с водой.

Кроме того, для ребят были организованы «Веселые старты» и приключенческий квест. Главным призом которого стал целый сундук конфет.

«Каждый сезон мы проводим массовые мероприятия для наших детей. В этом году «Праздник осени» у нас особенный – он приурочен к пятилетию нашей организации, и мы решили отметить его большим семейным пикником, - отметила председатель Приморской региональной общественной организацией «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева.

Всех гостей праздника угощали вкусным чаем, сваренным в самоваре 1908 года, настоящим казачьим компотом и сладостями.

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