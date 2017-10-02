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Общество

Во Владивостоке состоялось торжество в честь пожилых людей

Мероприятие собрало более 200 представителей общественных объединений ветеранов, пенсионеров, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, детей войны...
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

1 октября торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека, прошло во владивостокском клубе «Паллада», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В зале собрались более 200 представителей общественных объединений ветеранов, пенсионеров, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, детей войны и другие. С теплыми словами поздравления в этот день выступили начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Андрей Вишня и председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран.

«Поздравляю с днем мудрости, жизненного опыта. Желаю добра, благополучия, здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам за активное участие в общественной и культурной жизни города!», - сказал в приветственном слове Андрей Вишня.

Подарком для гостей стало выступление творческих коллективов – хореографического ансамбля «Алиса», ансамбля народных инструментов «Озорники», ансамбля народной песни «Звонница», танцевально-спортивного клуба «Флэш Данс» и других. 

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