Приморские депутаты обсудят ограничения на торговлю металлом

С обращением выступили руководители портов региона

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Приморские дпутаты на заседании комитета по экономической политике и собственности 3 октября обсудят обращение руководителей портов Приморья по вопросу ограничения международной торговли лома черных металлов на территории ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Кроме того, в ходе заседания комитета будет обсуждаться вопрос об исполнении в текущем году подпрограммы "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы" в рамках госпрограммы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы".

В повестке дня - информация о ходе реализации краевого закона "О промышленной политике в Приморском крае" в этом году и планируемых мероприятиях по реализации данного закона в 2018 году, проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Октябрьского муниципального района и Октябрьским муниципальным районом".

Начало заседания - в 11:00.