Во Владивостоке сохраняется хорошая погода

В Приморье переменная облачность, без осадков

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...+18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха +14…+16°С. Температура воды в Амурском заливе +18°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14…+16 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура +14…+16°С.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2014 гг.) 2 октября была теплой. Максимальная температура воздуха +22,5 °С отмечалась в 1917 году. Минимальная температура воздуха +2,2 °С регистрировалась в 1934 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 32, туман — в 17 случаях, гроза — в 1927, 1932, 1952, 1958 годах, снег — в 1937 году. Самое большое количество осадков за сутки (67 мм) выпало в 1958 году. Штормовой ветер (26 м/с) фиксировался в 1966 году.