Две «звездочки» из Приморья стали финалистами всероссийского конкурса «Созвездие»

Для детей-сирот необходима помощь и социальная адаптация

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

По итогам заключительного этапа, который состоялся в Москве, воспитанники Центра содействия семейному устройству в городе Артем Тамара и Анастасия показали четвертый результат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Детский вокальный коллектив «АС-дети» Центра содействия семейному устройству Артема стал участником финала всероссийского конкурса художественного творчества детей – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие».

Девочки выступили в одной из четырех объявленных номинаций – вокальной. Конкурс проводился среди детей 10-17 лет. Жюри оценивали выступления по нескольким критериям, главными из которых были исполнительское мастерство, артистизм, сценичность и оригинальность репертуара.

«Прежде чем попасть в финал, ребятам нужно было преодолеть первые два этапа конкурса – региональный и федеральный, который проводился в заочном формате. Дети успешно справились с этой задачей и получили путевку в Москву, где достойно представили Приморье среди других регионов России», – рассказала начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Евгения Бик.

Основная цель конкурса – помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пройти социальную адаптацию и развить свои творческие способности.

Помимо вокальной номинации на конкурсе также были представлены еще три номинации: «хореографическая», «театральная» и «оригинальный жанр».

На данный момент в Приморье 2 294 ребенка остались без попечения родителей. С начала 2017 года в семьи устроен 371 ребенок.