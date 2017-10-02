В России запретили добычу омуля

Зарещен как промышленный вылов, так и любительская рыбалка

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В России с 1 октября 2017 года запрещается вылов омуля в Байкале, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Это предусмотрено изменениями, внесенными Минсельхозом в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, сообщает ведомство.

Так, запрет на промышленный вылов омуля вводится в Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках, впадающих в него, в бассейне реки Баргузин, в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор) озера Байкал, в реке Селенга. Рыбу нельзя будет добывать даже в виде прилова. В этих же акваториях действует запрет на добычу водных биоресурсов в период распаления льда.

Ограничения предусмотрены для любительского лова омуля коренными народами. Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделано для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.