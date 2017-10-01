Дерево упало на провода и загорелось; работают пожарные

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

В Пригороде Владивостока произошла коммунальная авария из-за упавшего на провода дерева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. На станции Весенней дерево повалило ветром, оно упало на провода, после чего произошло замыкание, и ветка загорелась. На месте работают пожарные. В результате произошедшего никто не пострадал. Упавшее и горящее дерево перегородило одну из полос дороги, объезд по второй полосе затруднил дорожное движение.

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