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Мэрилина Мэнсона "погребло" под декорацией на концерте

О состоянии певца пока ничего не известно
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

На рок-музыканта Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта в Нью-Йорке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Во время исполнения песни Sweet Dreams певец начал взбираться на декорацию, выполненную в виде двух пистолетов. Она не выдержала веса 48-летнего Мэнсона и упала. К этому времени концерт длился час и двадцать минут. Сразу после падения на сцену взобрались зрители, чтобы поднять конструкцию. Мэнсона удалось унести со сцены через несколько минут.

Оставшуюся часть концерта в Manhattan Center Hammerstein Ballroom отменили. О состоянии певца пока не сообщается.

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