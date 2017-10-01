О состоянии певца пока ничего не известно

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

На рок-музыканта Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта в Нью-Йорке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Во время исполнения песни Sweet Dreams певец начал взбираться на декорацию, выполненную в виде двух пистолетов. Она не выдержала веса 48-летнего Мэнсона и упала. К этому времени концерт длился час и двадцать минут. Сразу после падения на сцену взобрались зрители, чтобы поднять конструкцию. Мэнсона удалось унести со сцены через несколько минут.

Оставшуюся часть концерта в Manhattan Center Hammerstein Ballroom отменили. О состоянии певца пока не сообщается.