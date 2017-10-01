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Политика и экономика

В США принято новое распоряжение о санкциях, затрагивающее в том числе Россию

Дональд Трамп подписал документ в отношении стран, которые США подозревает в торговле людьми
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций в целях ужесточения борьбы с торговлей людьми в мире, затронувшее целый ряд стран, включая Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию и многие другие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Одновременно американский лидер разрешил правительству США в целом ряде таких случаев по гуманитарным и иным соображениям не применять данные ограничительные меры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

Она распространила текст соответствующего меморандума, который был направлен от имени Трампа госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Судя по содержанию этого документа, новые рестрикции России не грозят.

В соответствии с одним из пунктов меморандума, представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития дано указание голосовать в 2018 финансовом году против проектов, "которые идут на пользу правительствам Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и России", за исключением тех случаев, когда дело касается "гуманитарного содействия" и иных тому подобных целей. Однако аналогичные решения уже были приняты администрацией США ранее.

Кроме того, Трамп, к примеру, приказал прекратить финансирование американских государственных программ образовательных и культурных обменов с Россией, КНДР, Сирией и Эритреей. Тем не менее другим своим решением он фактически отменил данное постановление, разрешив продолжение таких программ с Россией, Сирией и Эритреей на основании того, что это отвечает "национальным интересам Соединенных Штатов".

Схожие решения Трамп принял и в отношении Белоруссии, Туркмении, Узбекистана. Все эти указания проистекают из положений направленного на противодействие торговле людьми национального законодательства США, которому Вашингтон пытается придать экстерриториальный характер. Распоряжение было подписано в связи с тем, что Госдепартамент ежегодно публикует доклад о проблеме торговли людьми, оценивая действия других государств в данной области.

Охваченные отчетом страны внешнеполитическое ведомство США разделяет на три категории.

Россия с 2013 года остается в третьей категории. В отношении оказавшихся там предусматривается автоматическое применение односторонних экономических санкций, если президент США не примет иного решения. Эти карательные меры предусматривают приостановку некоторых видов финансовой помощи со стороны правительства США.

Американская администрация на протяжении последних лет отказывалась использовать такой санкционный механизм, ссылаясь на то, что это решение отвечало национальным интересам США. Решения о применении рестрикций принимались лишь в отношении нескольких стран, которым США и так либо вообще не оказывали финансового содействия, либо оказывали его в минимальных размерах. Речь идет, в частности, о Зимбабве, КНДР и Судане.

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