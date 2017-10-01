В России появился отечественный кабриолет «Крым»

Ожидается, что в автомобиль серийного выпуска будет стоить 650 тысяч рублей

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Студенты-аспиранты МГТУ им. Баумана совместно с известным инженером доктором технических наук Дмитрием Онищенко разработали уникальный автомобиль с откидным верхом, получивший название «Крым».

Автомобиль имеет много общего с LADA Kalina. Около 70% деталей в новом родстере именно от этой машины. Под капотом «Крыма» двигатель мощностью 106 л.с. и объемом 1,6 литра.

Максимальная скорость – 200 км/ч, а с места до 100 км/ч «Крым» способен разогнаться за 8,5 секунд.

Примечательно, что автомобиль не останется единственным в своем роде. Ожидается, что серийное производство начнется в течение двух лет, а цена родстера составит около 650 тысяч рублей.