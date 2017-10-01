Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке 13:53, 01 октября Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке
В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария 13:26, 01 октября В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария
В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита 12:01, 01 октября В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита (Видео)
Новостная лента
Октябрь, 01 воскресенье
21:21
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
20:31
В России появился отечественный кабриолет «Крым»
19:12
Китай и Японию встряхнуло землетрясениями средней силы
18:00
Умер один из основателей КВН
17:19
В Приморье уничтожено полтонны некачественных продуктов
16:42
Приморским горе-родителям пообещали проблемы
16:02
Фестиваль патриотической песни пройдет в Приморье
15:32
Как День пожилого человека отмечают в Приморье?
15:01
Во Владивостоке состоялся фестиваль местных национальных культур «Меридиан дружбы» Фото
14:26
Развитием острова Русский займутся по идеям школьников?
13:53
Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке
13:26
В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария
13:11
Два приморца обокрали туриста
12:31
Первореченский район Владивостока отметил юбилей Фото
12:01
В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита Видео
11:36
Новозеландская компания решила вложиться в молочную отрасль Приморья
11:00
Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября
10:27
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 1 октября
10:04
Стало известно, готово ли Приморье к предстоящей зиме
09:47
Синоптики: В воскресенье по Приморью пройдет дождь
09:27
Журналистика оказалась одной из самых популярных специальностей у российских абитуриентов
09:02
Приморские депутаты оценили, как осваиваются бюджетные деньги в строительстве онкодиспансера
08:07
1 октября - Международный день пожилых людей
07:08
​Гороскоп на 1 октября
06:20
Спасатели проведут для владивостокцев мастер-классы в центре города
05:08
В Екатеринбурге за день эвакуировали 2 детских сада, 21 школу и районную администрацию
04:08
В преддверии Дня пожилого человека владивостокским пенсионерам разъяснили их права
03:11
Трое приморцев попались на сдаче дымоходной трубы крупного предприятия на металл
02:04
Приморским семьям, оказавшимся в трудной ситуации, подарили пожарную сигнализацию
01:27
Жительницы Владивостока поучаствовали в акции «Подари родителям право на жизнь»
00:31
Во Владивостоке появился знак памяти летчикам ТОФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Россия

В России появился отечественный кабриолет «Крым»

Ожидается, что в автомобиль серийного выпуска будет стоить 650 тысяч рублей
Фото: ​Василий Батанов / РИА Новости Фото: ​Василий Батанов / РИА Новости
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Студенты-аспиранты МГТУ им. Баумана совместно с известным инженером доктором технических наук Дмитрием Онищенко разработали уникальный автомобиль с откидным верхом, получивший название «Крым».

Автомобиль имеет много общего с LADA Kalina. Около 70% деталей в новом родстере именно от этой машины. Под капотом «Крыма» двигатель мощностью 106 л.с. и объемом 1,6 литра.

Максимальная скорость – 200 км/ч, а с места до 100 км/ч «Крым» способен разогнаться за 8,5 секунд.

Примечательно, что автомобиль не останется единственным в своем роде. Ожидается, что серийное производство начнется в течение двух лет, а цена родстера составит около 650 тысяч рублей.

Похожие новости
Регионы начали получать бесплатные федеральные земли для решения проблем обманутых дольщиков
17:18, 29 сентября 2017 Регионы начали получать бесплатные федеральные земли для решения проблем обманутых дольщиков

Уже шесть субъектов федерации направили сотответствующие запросы

Как изменятся российские города в ближайшее время?
17:07, 29 сентября 2017 Как изменятся российские города в ближайшее время?

Треть жителей страны - это горожане

Российские моряки проводили китайских
17:10, 25 сентября 2017 Российские моряки проводили китайских

На Дальнем Востоке закончились учения "Морское взаимодействие - 2017"

Минприроды предлагает ужесточить наказание за мусор
16:59, 25 сентября 2017 Минприроды предлагает ужесточить наказание за мусор

Министерство подготовило проект поправок в КоАП РФ

Во Владивостоке высадятся пехотинцы двух стран
09:09, 18 сентября 2017 Во Владивостоке высадятся пехотинцы двух стран

Здесь пройдут российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2017»

Сегодня Роспотребнадзор России отмечает юбилей
17:46, 15 сентября 2017 Сегодня Роспотребнадзор России отмечает юбилей

За 95 лет ушли в прошлое страшные эпидемии, буквально "выкашивавшие" людей

Россияне: Ядерное оружие КНДР опасно для других стран
11:49, 12 сентября 2017 Россияне: Ядерное оружие КНДР опасно для других стран

Данные последнего опроса фонда "Общественное мнение"