Китай и Японию встряхнуло землетрясениями средней силы

На северо-востоке японского острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РГ. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки неподалеку от Токио. Очаг залегал на глубине 10 километров. Следом за сейсмособытием последовало еще одно землетрясение магнитудой 3,7. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
А в Китае, в провинции Сычуань, накануне произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксированы в 78 километрах к востоку от Гуанъюань. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о жертвах или разрушениях в результате подземных толчков.