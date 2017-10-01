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Азия

Китай и Японию встряхнуло землетрясениями средней силы

Информации о пострадавших и разрушениях не появлялась
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

На северо-востоке японского острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РГ. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки неподалеку от Токио. Очаг залегал на глубине 10 километров. Следом за сейсмособытием последовало еще одно землетрясение магнитудой 3,7. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

А в Китае, в провинции Сычуань, накануне произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксированы в 78 километрах к востоку от Гуанъюань. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о жертвах или разрушениях в результате подземных толчков.

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