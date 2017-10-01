Умер один из основателей КВН

Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказал председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения" Виктор Шуленин.

Андрей Меньшиков, заслуженный деятель искусств России, родился в 1945 году. В 1960-х он был капитаном команды Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона КВН. С 1975 года работал в Молодежной редакции ЦТ в должности заведующего отделом. Создавал такие передачи, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Веселые ребята", "Наша биография". В 1986 году, после пятнадцатилетнего перерыва, возродил КВН.

С 1987 года Меньшиков перешел в детскую редакцию ЦТ. Был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста "Можем быть одной семьей". В 1988 году эта программа была удостоена премии "Эмми" Американской академии телевидения.

В 1991 году он создал и возглавил на новом Российском телевидении студию телепрограмм для детей и юношества — студию "Рост".

Меньшиков придумал передачи "Там-там новости", "Праздник каждый день", "Чудо-сказка", "Лукоморье", "Башня" и многие другие. За детскую ежедневную информационную программу "Там-там новости" был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.

Кроме того, он был автором стихов множества песен для детей, пьес, мюзиклов и сценариев фильмов.