В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария 13:26, 01 октября В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария
В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита 12:01, 01 октября В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита (Видео)
Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября 11:00, 01 октября Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября
Новостная лента
Октябрь, 01 воскресенье
19:40
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
19:12
Китай и Японию встряхнуло землетрясениями средней силы
18:00
Умер один из основателей КВН
17:19
В Приморье уничтожено полтонны некачественных продуктов
16:42
Приморским горе-родителям пообещали проблемы
16:02
Фестиваль патриотической песни пройдет в Приморье
15:32
Как День пожилого человека отмечают в Приморье?
15:01
Во Владивостоке состоялся фестиваль местных национальных культур «Меридиан дружбы» Фото
14:26
Развитием острова Русский займутся по идеям школьников?
13:53
Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке
13:26
В пригороде Владивостока произошла коммунальная авария
13:11
Два приморца обокрали туриста
12:31
Первореченский район Владивостока отметил юбилей Фото
12:01
В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита Видео
11:36
Новозеландская компания решила вложиться в молочную отрасль Приморья
11:00
Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября
10:27
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 1 октября
10:04
Стало известно, готово ли Приморье к предстоящей зиме
09:47
Синоптики: В воскресенье по Приморью пройдет дождь
09:27
Журналистика оказалась одной из самых популярных специальностей у российских абитуриентов
09:02
Приморские депутаты оценили, как осваиваются бюджетные деньги в строительстве онкодиспансера
08:07
1 октября - Международный день пожилых людей
07:08
​Гороскоп на 1 октября
06:20
Спасатели проведут для владивостокцев мастер-классы в центре города
05:08
В Екатеринбурге за день эвакуировали 2 детских сада, 21 школу и районную администрацию
04:08
В преддверии Дня пожилого человека владивостокским пенсионерам разъяснили их права
03:11
Трое приморцев попались на сдаче дымоходной трубы крупного предприятия на металл
02:04
Приморским семьям, оказавшимся в трудной ситуации, подарили пожарную сигнализацию
01:27
Жительницы Владивостока поучаствовали в акции «Подари родителям право на жизнь»
00:31
Во Владивостоке появился знак памяти летчикам ТОФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей Фото
Сентябрь, 30 суббота
23:21
Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Умер один из основателей КВН

Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни
Фото: osv-tv.ru Фото: osv-tv.ru
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказал председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения" Виктор Шуленин.

Андрей Меньшиков, заслуженный деятель искусств России, родился в 1945 году. В 1960-х он был капитаном команды Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона КВН. С 1975 года работал в Молодежной редакции ЦТ в должности заведующего отделом. Создавал такие передачи, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Веселые ребята", "Наша биография". В 1986 году, после пятнадцатилетнего перерыва, возродил КВН.

С 1987 года Меньшиков перешел в детскую редакцию ЦТ. Был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста "Можем быть одной семьей". В 1988 году эта программа была удостоена премии "Эмми" Американской академии телевидения.

В 1991 году он создал и возглавил на новом Российском телевидении студию телепрограмм для детей и юношества — студию "Рост".

Меньшиков придумал передачи "Там-там новости", "Праздник каждый день", "Чудо-сказка", "Лукоморье", "Башня" и многие другие. За детскую ежедневную информационную программу "Там-там новости" был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.

Кроме того, он был автором стихов множества песен для детей, пьес, мюзиклов и сценариев фильмов.

Похожие новости
Фестиваль патриотической песни пройдет в Приморье
16:02, 01 октября 2017 Фестиваль патриотической песни пройдет в Приморье

Мероприятие регионального уровня состоится в начале ноября в Уссурийске

Куда пойти во Владивостоке в эти выходные?
11:29, 30 сентября 2017 Куда пойти во Владивостоке в эти выходные?

Программа мероприятий для детей и взрослых; вход свободный

Афиша культурных событий Приморья с 30 сентября по 6 октября
08:31, 30 сентября 2017 Афиша культурных событий Приморья с 30 сентября по 6 октября

Куда с пользой и приятно можно сходить в ближайшие дни?

Кинематографисты из Польши проведут мастер-класс во Владивостоке
06:44, 30 сентября 2017 Кинематографисты из Польши проведут мастер-класс во Владивостоке

Вход свободный

Акварельный гимн Владивостоку создал Сергей Черкасов
13:10, 28 сентября 2017 Акварельный гимн Владивостоку создал Сергей Черкасов

Заслуженный художник открывает новую выставку

Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:26, 27 сентября 2017 Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»

Презентация альбома «Выходи за меня» + ВСЕ ХИТЫ!

Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина
15:22, 27 сентября 2017 Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина

Здравствуй, Родина!