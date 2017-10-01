В Приморье уничтожено полтонны некачественных продуктов

За сентябрь возбуждено несколько дел в отношении объектов общепита

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморья за сентябрь 2017 года обследовано 78 пищевых объектов: 13 предприятий пищевой промышленности, 20 предприятий общепита и 45 предприятий торговли; снято с продажи и уничтожено 33 партии продуктов питания общим весом порядка 489 килограммов.

На фирмы и ИП составлено 112 протоколов об административном правонарушении. Составлено 2 протокола о временном запрете деятельности чебуречной в Спасске-Дальнем и кафе в поселке Ярославский. В суды направлены дела по приостановлению деятельности пяти объектов общепита и производства продуктов (в том числе одного цеха по изготовлению пищевого льда).

В адрес 16 фирм и ИП, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и торговли, выданы предписания о прекращении продажи продукции, не соответствующей обязательным требованиям.