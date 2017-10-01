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Приморским горе-родителям пообещали проблемы

Все несовершеннолетние к 11 часам вечера должны быть дома: «комендантский час»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники транспортной полиции напоминают приморским родителям несовершеннолетних детей, что к 11 часам вечера (23:00) все подростки младше 18 лет должны находиться в стенах родного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

"Уважаемые взрослые, напоминаем вам, что согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» действует ограничение нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей.

Закон, запрещающий подросткам находиться в общественных местах в ночное время, не только для того, чтобы ограничить им возможность совершать преступления и правонарушения, но и в том, чтобы эти преступления не совершались в отношении самих подростков.

В случае обнаружения несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция доставляет несовершеннолетнего в отделение, устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. В случае невозможности выяснить местонахождение родителей, несовершеннолетнего направляют в специализированное учреждение.

За нарушение «комендантского часа» к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних.

Уважаемые родители, данная мера ограничения принята исключительно во благо наших детей, их безопасности и благоприятного физического, духовного и нравственного развития. Пребывание детей в ночное время суток без родителей в общественных местах в первую очередь ставит под угрозу жизнь и здоровье детей", говорится в официальном сообщении ведомства.

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