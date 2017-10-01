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Культура

Фестиваль патриотической песни пройдет в Приморье

Мероприятие регионального уровня состоится в начале ноября в Уссурийске
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

С 3 по 4 ноября в городе Уссурийск Приморского края состоится VI открытый региональный конкурс-фестиваль патриотической песни «Голос сердца 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Как отметили в департаменте внутренней политики края, проведение ежегодного фестиваля в Приморье – одна из составляющих патриотического воспитания молодежи. По словам организаторов фестиваля-конкурса, мероприятия проводится для повышения социальной и творческой активности населения, а также сохранения нравственных и культурных достижений.

«Принять участие могут самодельные творческие коллективы, военнослужащие, курсанты, студенты, школьники, а также сольные исполнители. Возраст участников не ограничен», – сообщили представители Приморской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Заявку на участие необходимо подать до 20 октября 2017 года. 

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