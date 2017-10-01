Как День пожилого человека отмечают в Приморье?

Декада пожилого человека пройдет во всех уголках региона

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

1 октября в российских регионах отмечают День пожилого человека. Концерты, чаепития, выставки прикладного искусства, детских рисунков, показы кинофильмов прошлых лет, спортивные состязания по различным видам спорта; праздничные мероприятия проходят и во всех уголках Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

А еще первый день октября дает старт традиционной благотворительной декаде, главные участники которой люди почтенного возраста. По словам специалистов департамента труда и социального развития Приморского края, в эти дни консолидируются все социальные службы, предприниматели, общественные организации, молодежь.

Медики организуют бесплатные медосмотры, увеличивают число консультаций. Социальные работники организуют благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи для своих подопечных, доставляют продукты, овощи для заготовки. Главными помощниками социальных работников становятся подростки и молодые люди: современные тимуровцы благоустраивают дворы, приводят в порядок огороды подопечных стариков.

В городах и районах предприниматели предоставляют пожилым людям бесплатные услуги по ремонту обуви, одежды, бытовой техники, а также парикмахерские, банные и фотоуслуги. К примеру, в Лучегорске швея Евгения Чепелева не первый год организует акцию «Доброе сердце», бесплатно реставрирует одежду для пенсионеров.

Воспитанники реабилитационных центров Приморья вносят свою лепту в праздничное настроение бабушек и дедушек. Дети заранее приготовили открытки и сувениры и передали подарки в филиалы Приморского центра соцобслуживания населения.

«Социальные работники обязательно доставят поздравление от детей своим подопечным», – заверяют в центре.

В отдаленные села в эти дни отправятся мобильные бригады. «Социальный десант» доставит пожилым селянам продукты, промышленные товары, лекарственные препараты.

Во Владивостоке важным событием декады станет II Форум-выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам»-2017. Он организуется некоммерческой организацией «Родные люди» при содействии администрации Приморского края.

Для удобства посетителей на полях форума будут открыты консультационные пункты. Специалисты готовы ответить на социальные вопросы, а также по темам обязательного медицинского страхования (ОМС), пенсионного обеспечения и трудоустройства пенсионеров. Будет работать выставочная экспозиция с информацией о социальных услугах для пожилых людей.

«Кроме налаживания контактов с представителями социально-ответственного бизнеса, мы рассчитываем донести до участников много полезной информации о нашей работе. Поэтому будем рады видеть среди тех, кто откликнулся и пришел на форум, приморцев разных возрастов: и пенсионеров, и тех, кто думает о благополучии и комфорте своих пожилых родителей», – приглашает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркивает, что всесторонняя помощь пожилым людям – один из приоритетов работы социальных служб. С 2013 года возобновлена единовременная выплата всем пенсионерам. В 2016 году в Приморье стали компенсировать взносы за капитальный ремонт людям старше 70 лет. С этого года предусмотрены средства краевого бюджета на региональную доплату к пенсии. А еще субсидии на ЖКУ, единовременные и ежемесячные выплаты льготникам – на эти и другие меры социальной поддержки пенсионеров предусмотрели более пяти миллиардов рублей.

«Вместе с тем, чаще всего пожилые люди нуждаются в главном – им не хватает заботы, внимания, и участия самых близких людей. И это самое малое, что каждый из нас обязан дать бабушкам и дедушкам. День пожилого человека – хороший повод позвонить им», – убежден Павел Серебряков.