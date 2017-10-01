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Приморцев возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке

Автомобиль таксомоторной компании догнал универсал на ночной дороге
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Приморских интернет-комментаторов возмутила авария на Золотом мосту во Владивостоке, которая произошла сегодня ночью, сообщает корреспондент РИА VladNews. Необходимо отметить, что еще один автомобиль печально известной таксомоторной компании догнал автомобиль-универсал на мосту, в сторону центра с Чуркина.

"Когда уже за такси возьмутся? В день по 5-7дтп с ними. И то, которые в инсту кидают";

"Это как и с пьяными за рулём, по 250 в неделю и отказавшихся столько же, но это не сенсация, зачем каждый случай освещать, а вот раз за три месяца таксиста пьяного в инсту надо обязательно, это новость, а то что за это время пять, шесть тысяч других выпускников автошкол прав лишили, никому не интересно. Пора уже за автошколы браться всерьёз, деньги берут, а ничему не учат, сколько аварий из-за банального нарушения ПДД и столько же из-за грубейших. Чему вы учите? Руль крутить и педали жать? Так и обезьян с медведями в цирке этому учат, давайте и их на дороги выпустим, или за это никто не заплатит?", - пишут возмущенные граждане под видео.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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