Два приморца обокрали туриста

Когда молодых людей задержали, у них на руках остались лишь документы потерпевшего

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Два жителя города Находка Приомрского края обокрали туриста, пробравшись в домик на базе отдыха Бухты Триозерье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Как выяснилось после задержания молодых людей (20 и 23 лет), в домик они проникли, отжав пластиковое окно пляжного домика. У потерпевшего пропали деньги и документы, но на момент задержания от наличности не осталось ничего: деньги злоумышленники успели потратить.

Ранее судимые молодые люди дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет.