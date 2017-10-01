В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита

Запрос об утилизации разлагающейся туши был направлен ответственным чиновникам несколько дней назад

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Труп кита Минке, погибшего у берегов Находкинского городского округа Приморского края, продолжает дрейфовать в районе поселка Приисковый, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Обеспокоенные запахом и видом разлагающейся туши местные жители бьют тревогу.

Напомним, ранее появилась информация от Тихоокеанского управления Росприроднадзора о том, что запрос по утилизации туши направлен в адрес Росрыболовства и администрации городского округа. Но кит и ныне там.

"А зачем его убирать?" - отмечают интернет-комментаторы. - "Чайка и краб сделают это за месяц - полтора". Как и чем будут дышать весь этот срок местные жители - неизвестно.