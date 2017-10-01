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Фоторепортажи

Во Владивостоке состоялся фестиваль местных национальных культур «Меридиан дружбы»

В этот день здесь были представлены кухня и традиции русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, немцев, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

30 сентября на набережной Спортивной гавани развернулся второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы», организованный администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Поприветствовал участников фестиваля и зрителей первый заместитель главы администрации города Константин Лобода. Он пожелал всем ярких и незабываемых впечатлений и хорошего настроения.

«От имени администрации города Владивостока и от себя лично поздравляю всех с открытием фестиваля национальных культур, - сказал Константин Анатольевич. - Наш край и наш город уникален - в первую очередь, благодаря его жителям. У представителей каждой национальности, проживающих в нашем городе, свои традиции и обычаи, познакомиться с которыми мы можем на таком замечательном фестивале».

В этот день на сцену вышли творческие коллективы и солисты различных национальных диаспор Владивостока. Прозвучали произведения в исполнении русских, украинцев, белорусов, татар, башкир, киргизов, армян, азербайджанцев и представителей других национальностей. Жители и гости Владивостока поддерживали артистов и подпевали им.

«Очень хорошо, что проводятся такие праздники. Здесь мы знакомимся с людьми других национальностей, рассказываем о своей культуре, традициях и обычаях», - подчеркнул Гайрат Басит, представитель узбекской диаспоры.

На верхней площадке амфитеатра каждый желающий смог принять участие в интересных мастер-классах, спортивных состязаниях и, конечно же, отведать блюда национальных кухонь.

«Мы всегда с большим удовольствием участием в городских праздниках, - говорит Рамзия Хмелевская, представительница татаро-башкирской организации «Дуслык». - Сегодня мы представляем не только свою кухню, национальные костюмы, но и выступаем с творческими номерами - танцами и песнями».

К слову, в этот день здесь были представлены кухни, культуры, традиции и обычаи русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, немцев, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице.

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