Первореченский район Владивостока отметил юбилей

К 80-летию района была подготовлена красивая концертная программа и выступления военных

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

30 сентября Первореченский район Владивостока отпраздновал свой 80-летний юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Спортивные состязания, мастер-классы и концертная программа прошли на стадионе «Строитель».

Началось мероприятие в полдень с детского праздника «Приключения Даши-путешественницы и её друзей» с участием Буратино, Белоснежки, семи гномов, Золушки, льва Алекса и других сказочных персонажей, а также детских творческих коллективов. Для юных гостей праздника были подготовлены занимательные игры, конкурсы и подарки. В это же время был дан старт открытому первенству Первореченского района по шахматам, шашкам, домино, настольному теннису и гиревому спорту.

Поздравить первореченцев и всех горожан с юбилеем Первореченского района пришли первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода и председатель думы города Андрей Брик.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие города почётных грамот, денежных премий, благодарственных писем и памятных сувениров были удостоены заслуженные жители района, а также предприятия и организации. Награды им вручил Константин Лобода.

«У Первореченского района славная история и великое будущее, - отметил Константин Анатольевич. - Дальнейшего развития и процветания району, счастья и успехов всем его жителям».

Продолжилось празднование исторической реконструкцией одного из боёв Великой Отечественной войны, показательными выступлениями военнослужащих морской пехоты, спортсменов. Поздравить гостей праздника на сцену вышли творческие коллективы и исполнители.

Кроме того, юбилею района были посвящены фестиваль «Легенды цыган», дискотека с шоу-программой «По волнам нашей памяти», лазерное и световое шоу, шоу мыльных пузырей. Завершился празднтк около 10 часов вечера.