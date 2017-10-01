Сегодня, 1 октября, два внутрирегионального авиарейса отменены в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта Владивостока. Изменения в расписании коснулись сообщения с Дальнереченском: отменены рейс HZ-519 (Владивосток-Дальнереченск) на 11:50 и рейс HZ-520 (Дальнереченск-Владивосток) на 15:15.
Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября
Изменения в расписании коснулись сообщения с ДальнереченскомВладивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.
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