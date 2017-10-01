Новозеландская компания решила вложиться в молочную отрасль Приморья

Производство будет открыто в ТОР "Михайловский"; подана заявка на резидентство

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Приморская компания с участием новозеландского капитала подала заявку на получение статуса резидента ТОР «Михайловский», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. По словам чрезвычайного и полномочного посла Новой Зеландии в России Иэна Хилла, это первый крупный инвестиционный проект, реализуемый данным государством в Приморье.

«Сельское хозяйство – одно из тех направлений, которые наиболее эффективны в нашей стране, поэтому я думаю, что наш опыт в этой сфере, в частности в молочной индустрии, может положительно сказаться и на развитии данной отрасли в Приморье», – отметил дипломат.

Проект предполагает создание трех комплексов: молочной фермы на 2 200 голов скота, завода по переработке молока и склада для хранения кормов.

Для осуществления идеи инвестор выкупил заброшенный молочный завод в Новомихайловке, который планируется полностью модернизировать, установив самое современное оборудование. Кроме того, компания приступила к строительству склада на территории ТОР.

Справка:

В первом полугодии 2017 года товарооборот Приморья с Новой Зеландией увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 1,5 раза, составив 12,7 миллиона долларов.