В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита 12:01, 01 октября В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита (Видео)
Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября 11:00, 01 октября Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 1 октября 10:27, 01 октября Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 1 октября
Новостная лента
Октябрь, 01 воскресенье
12:16
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
12:01
В Приморье у берега дрейфует никому не нужный труп кита Видео
11:36
Новозеландская компания решила вложиться в молочную отрасль Приморья
11:00
Два авиарейса отменены во Владивостоке сегодня, 1 октября
10:27
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 1 октября
10:04
Стало известно, готово ли Приморье к предстоящей зиме
09:47
Синоптики: В воскресенье по Приморью пройдет дождь
09:27
Журналистика оказалась одной из самых популярных специальностей у российских абитуриентов
09:02
Приморские депутаты оценили, как осваиваются бюджетные деньги в строительстве онкодиспансера
08:07
1 октября - Международный день пожилых людей
07:08
​Гороскоп на 1 октября
06:20
Спасатели проведут для владивостокцев мастер-классы в центре города
05:08
В Екатеринбурге за день эвакуировали 2 детских сада, 21 школу и районную администрацию
04:08
В преддверии Дня пожилого человека владивостокским пенсионерам разъяснили их права
03:11
Трое приморцев попались на сдаче дымоходной трубы крупного предприятия на металл
02:04
Приморским семьям, оказавшимся в трудной ситуации, подарили пожарную сигнализацию
01:27
Жительницы Владивостока поучаствовали в акции «Подари родителям право на жизнь»
00:31
Во Владивостоке появился знак памяти летчикам ТОФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей Фото
Сентябрь, 30 суббота
23:21
Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке
22:21
Спасатели: От пропавшего в Приморье рыбака остались лишь лодка и снасти
21:29
Владимир Путин поручил стимулировать приток инвестиций в энергетику
20:04
Водитель грузовика-убийцы задержан в Приморье
19:52
Страшная авария произошла на трассе в Приморье Видео
19:11
Потерявшийся в приморской тайге пенсионер сам вышел к спасателям
18:02
Наркокостры полыхают в Приморье Фото
17:41
Социальное обслуживание в Приморье оценили независимые эксперты
17:04
В Приморье обсудят проект краевого бюджета на 2018 год
16:17
Жительница Приморья пропала во время сбора дикоросов
15:42
Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли
15:03
Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье
14:29
Север Приморья горит по небрежности местных жителей
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Новозеландская компания решила вложиться в молочную отрасль Приморья

Производство будет открыто в ТОР "Михайловский"; подана заявка на резидентство
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Приморская компания с участием новозеландского капитала подала заявку на получение статуса резидента ТОР «Михайловский», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. По словам чрезвычайного и полномочного посла Новой Зеландии в России Иэна Хилла, это первый крупный инвестиционный проект, реализуемый данным государством в Приморье.

«Сельское хозяйство – одно из тех направлений, которые наиболее эффективны в нашей стране, поэтому я думаю, что наш опыт в этой сфере, в частности в молочной индустрии, может положительно сказаться и на развитии данной отрасли в Приморье», – отметил дипломат.

Проект предполагает создание трех комплексов: молочной фермы на 2 200 голов скота, завода по переработке молока и склада для хранения кормов.

Для осуществления идеи инвестор выкупил заброшенный молочный завод в Новомихайловке, который планируется полностью модернизировать, установив самое современное оборудование. Кроме того, компания приступила к строительству склада на территории ТОР.

Справка: 

В первом полугодии 2017 года товарооборот Приморья с Новой Зеландией увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 1,5 раза, составив 12,7 миллиона долларов. 

Похожие новости
Владимир Путин поручил стимулировать приток инвестиций в энергетику
21:29, 30 сентября 2017 Владимир Путин поручил стимулировать приток инвестиций в энергетику

Этот вопрос главы государств обсуждали в ходе ВЭФ во Владивостоке

В Приморье обсудят проект краевого бюджета на 2018 год
17:04, 30 сентября 2017 В Приморье обсудят проект краевого бюджета на 2018 год

Жители региона могут оставить свои предложения по проекту главного финансового документа региона до 12 октября

К приморскому общественнику нагрянул ночной обыск
13:32, 30 сентября 2017 К приморскому общественнику нагрянул ночной обыск

Точно понять, что именно вызвало визит представителей Следственного комитета, мужчина так и не смог

Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза
00:07, 30 сентября 2017 Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза

В этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки

Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний
21:28, 29 сентября 2017 Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний

В ходе заседания отмечалось, что перспективы дальнейшего развития любого города России непосредственно связаны со стабильностью всех направлений его жизнедеятельности

На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли
18:00, 29 сентября 2017 На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли

Президент дал соответствующее поручение правительству РФ

Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%
17:48, 29 сентября 2017 Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%

Теперь в этих случаях гражданам предлагается альтернатива