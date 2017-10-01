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Стало известно, готово ли Приморье к предстоящей зиме

Специалисты краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам анонсируют почти 100%-ную готовность
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в почти 14 тысячах жилых домов и 1 700 социально-значимых объектах проведены необходимые подготовительные работы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказали в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, выполнена регулировка, промывка и опрессовка внутридомовых систем, проведён текущий и капитальный ремонт инженерных сетей.

«На сегодняшний день процент готовности жилого фонда и объектов соцкульбыта приблизился к 100%», – сообщили в ведомстве.

Также специалисты отметили, что при подготовке к осенне-зимнему периоду уделяется большое внимание не только коммунальным внутридомовым сетям, но и теплосбережению.

- Наличие исправных входных дверей в подъездах, остекление лестничных клеток, отопление подъездов. при необходимости утепление стен – обязательное условие сохранения тепла в зимний период, - сообщили в ведомстве.

Напомним, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов краевым бюджетом предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, будут предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов.

На сегодняшний день в крае подготовлено более 2 400 километров тепловых сетей, более 4 500 километров труб водоснабжения, почти 840 котельных. Кроме этого, предприятия энергетики к началу отопительного сезона приведут в порядок более 230 трансформаторов и почти 860 километров линий электропередач.

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