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Общество

Журналистика оказалась одной из самых популярных специальностей у российских абитуриентов

В ДВФУ рассказали об итогах приемной кампании 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Журналистика оказалась одной из самых популярных специальностей у абитуриентов-2017 в Дальневосточном федеральном универститете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Она вошла в Топ-10 у студентов, поступивших в ДВФУ из других регионов России (наряду с программами «Филология», «Конфликтология», «Востоковедение», «Медицинская биофизика», «Зарубежное регионоведение», «Лечебное дело» и «Лингвистика»). Из-за пределов Приморья (из 65 регионов) в университет поступило 37% первокурсников этого года. Документы подавали ребята из 80 регионов страны.

Всего в универститете в кампании 2017 года набрали 7 001 студента. На программы бакалавриата и специалитета вуз принял 4 479 человек, в магистратуру зачислен 1 851 студент, на программы среднего профессионального образования - 519, в аспирантуру - 136 человек. Также в 2017 году ДВФУ впервые открыл набор на программы ординатуры, куда зачислено 16 молодых врачей.

В целом, абитуриенты-2017 делали ставку на программы «Международные отношения», «Регионоведение», «Востоковедение», биомедицинские специальности, а также направления, связанные с освоением и изучением Мирового океана. Конкурс на самые популярные программы бакалавриата достигал 25-30 человек на одно бюджетное место, а в среднем по университету превысил 8 человек на место.

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