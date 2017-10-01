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Общество

Приморские депутаты оценили, как осваиваются бюджетные деньги в строительстве онкодиспансера

Тысячи больных людей заждались ввода медучреждения в эксплуатацию
Фото: ЗС ПК Фото: ЗС ПК
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Депутаты ЗакСобрания Приморья в очередной раз проинспектировали ход работ по реконструкции Приморского краевого онкологического диспансера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента. Они осмотрели будущие палаты, кабинеты для медицинских процедур, блок стерилизации и другие помещения палатного и лечебного радиологического корпусов, а также территорию вокруг медицинского учреждения.

Как заверили представители компании-подрядчика и департамента градостроительства, в настоящее время работы по реконструкции палатного корпуса онкодиспансера ведутся в соответствии с графиком. Готовность объекта – 80%. Производится чистовая отделка помещений, на очереди установка лифтов, дверей. Эти работы планируется завершить в октябре.

Сложнее ситуация с лечебно-диагностическим корпусом, процедура определения исполнителя по которому значительно затянулась и только вступила в завершающую стадию. После заключения госконтракта работы на этом объекте также будут продолжены.

"Сегодня мы осмотрели очень нужное для края лечебное учреждение. Нам обещают, что до конца года основные строительные работы будут завершены, но ввести в строй лечебный корпус и сделать благоустройство территории в этом году уже однозначно не получится. Эти работы перейдут на следующий год. Хотелось бы, чтобы объект был сдан как можно скорее и сделан как можно лучше. Его ждут несколько тысяч онкобольных в крае" - отметил в ходе посещения краевого онкодиспансера Галуст Ахоян.

В ходе инспекции депутаты выявили ряд проблем, которые касались ранее закупленного и находящегося на ответственном хранении оборудования, отопления реконструируемых корпусов в зимний период, благоустройства территории, организации парковки для пациентов и медперсонала.

"В текущем году на проведение строительно-монтажных работ на этом объекте в бюджете края предусмотрено 524,7 миллиона рублей, - отметил председатель ЗС ПК Александр Ролик. - Сегодня мы ознакомились с ходом работ и оценили, как осваиваются бюджетные средства. Общий вывод: ситуация кардинально сдвинулась с места по сравнению с тем, что было еще буквально год назад. Предполагается ввод объекта в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года. Думаю, это достаточно реальные сроки".

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