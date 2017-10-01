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В Екатеринбурге за день эвакуировали 2 детских сада, 21 школу и районную администрацию

Волна телефонного терроризма продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

29 сентября в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать два детских сада, 21 школу и районную администрацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Он также добавил, что звонки о минировании поступили в местные органы власти.

Как стало известно, ученики были отправлены домой и сейчас занятия во вторую смену продолжаются в дистанционном режиме. Сообщается, что эвакуация прошла организованно, согласно всем инструкциям. 

Тем временем администрация Екатеринбурга просит горожан не паниковать и соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось о минировании администрации губернатора Свердловской области и правительства региона.

Стоит заметить, что волна телефонного терроризма началась в России две недели назад и до сих пор не утихает. По данным экстренных служб, за это время были эвакуированы полмиллиона человек в более чем 100 городах России.

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