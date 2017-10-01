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Общество

1 октября - Международный день пожилых людей

На фоне общего старения человечества потребностям и проблемам пожилых необходимо уделять особое внимание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей, сообщает РИА VladNews.

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х - уже во всем мире. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. 

Каждый год мероприятия Дня пожилых людей посвящены определенной теме. 

К нашим дням состав мирового населения резко изменился: продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу XXI века. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году число людей в возрасте 60+ достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. И к 2050 году (впервые за всю историю человечества) людей старше 60 лет в мире станет больше, чем детей. 

И на фоне общего старения человечества потребностям и проблемам пожилых необходимо уделять особое внимание. 

Необходимо отметить, что большинство граждан пожилого возраста могут и далее вносить важный вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. 

ООН призывает всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

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