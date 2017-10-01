Трое приморцев попались на сдаче дымоходной трубы крупного предприятия на металл

Злоумышленники заранее распределили между собой роли в преступлении

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Прокуратурой Ханкайского района Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье 158 УК РФ в отношении трех местных жителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версииследствия, преступление было совершено в июне 2017 года: фигуранты вступили в сговор на хищение металлической дымоходной трубы, с территории комплекса производственных зданий предприятия в окрестностях села Ильинка. Роли злоумышленники заранее респределили между собой.

Утром все трое прибыли на место преступления, где в течение дня двое из них при помощи сварки демонтировали трубу и разделили ее на 8 частей.

Третий, выполняя отведенную ему роль, при помощи экскаватора погрузил подготовленные части трубы в кузов автомашины и перевез их к пункту приема металла, где продал похищенное.

В результате компании был причинен ущерб на сумму 18 144 рубля.

Материалы дела переданы в Ханкайский районный суд.