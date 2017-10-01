Приморским семьям, оказавшимся в трудной ситуации, подарили пожарную сигнализацию

И взрослым, и детям напомнили о правилах безопасности, способных спасти жизнь

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела надзорной деятельности Партизанского района Приморского края вместе с представителями администрации Екатерининовского сельского поселения провели профилактический рейд по многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в селе Екатериновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС края. Главная цель – предотвращение возможной гибели и травматизма детей при пожарах.

Инспекторы проводили профилактические беседы с гражданами о соблюдении правил пожарной безопасности, напоминали о мерах предосторожности при пользовании электроприборами и газовым оборудованием, а также о том, какие меры необходимо предпринять при возникновении пожара. При проведении профилактического инструктажа инспекторы Госпожнадзора напомнили взрослым об опасности оставления малолетних детей одних без присмотра, а самим детям о том, что спички – это не игрушка, и шалость с огнём может закончиться трагедией.

При содействии органов местного самоуправления сотрудники отдела надзорной деятельности безвозмездно установили пожарные извещатели в жилых домах посещаемых семей.

Во время проводимого мероприятия специалистами Госпожнадзора были выявлены два эпизода нарушения пожарной безопасности. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Данные факты нарушений безопасности взяты на контроль и подлежат устранению