3 октября с 11:00 до 13:00 в преддверии празднования 85-й годовщины гражданской обороны на Центральной площади города Владивостока пройдёт выставка пожарной техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. В ходе мероприятия сотрудники ведомства продемонстрируют жителям и гостям краевого центра пожарные автомобили и спецоборудование, стоящее на вооружении подразделений МЧС Приморского края. Спасатели продемонстрируют жителям и гостям города оборудование для аварийно-спасательных работ. Вниманию граждан будут представлены различные мастер-классы спасателей, творческие номера, а детей ожидают интересные конкурсы.
Спасатели проведут для владивостокцев мастер-классы в центре города
Мероприятие пройдет 3 октября в преддверии 85-й годовщины гражданской обороныВладивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.
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