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Жительницы Владивостока поучаствовали в акции «Подари родителям право на жизнь»

Мероприятие было традиционно приурочено к празднованию Дня пожилого человека 1 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока прошли комплексный медосмотр в женской консультации роддома № 3: акция в поддержку здоровья женщин старшего поколения состоялась в рамках программы учреждения «Подари родителям право на жизнь» и традиционно была приурочена к празднованию Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, участие в мероприятии приняли около ста пациенток в возрасте старше 50 лет, проживающие в разных районах города, в том числе и на его островной части. Интересно, что многие женщины приходили в компании с подругами и соседками, а некоторые – целыми семьями. Так, в числе участниц акции были мама и ее дочь, которая только вступила в так называемый возраст «золотой осени». Между тем самой старшей пациентке, прошедшей обследование у специалистов роддома №3, вскоре исполнится 90 лет.

В рамках программы «Подари родителям право на жизнь» женщины – вне зависимости от места их проживания и приписке к тому или иному медучреждению – смогли сдать кровь на выявление онкомаркеров, пройти осмотр у врачей акушеров-гинекологов с анализом для исключения присутствия раковых клеток, а также при наличии показаний сделать кольпоскопию и УЗИ. Причем в связи с повышенным интересом к мероприятию со стороны горожан количество специалистов, участвующих в акции и осуществляющих диагностику, в этот раз было увеличено – для комфорта пациенток. Многие женщины по окончании медосмотра оставили благодарственные записи в адрес врачей. 

Действие программы «Подари родителям право на жизнь» будет продолжено.

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