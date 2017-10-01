Во Владивостоке появился знак памяти летчикам ТОФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей

Торжественная церемония прошла на закрытом кладбище приморской столицы

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на закрытом кладбище «Чёрная речка» прошла торжественная установка памятного знака, посвящённого летчикам морской авиации Тихоокеанского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. В церемонии приняли участие представители командования морской авиации ТОФ, ветераны авиации и представители общественных организаций. На памятном знаке выбиты имена погибших экипажей и даты их гибели.

Памятный знак установлен в честь летчиков, проходивших службу в 115-м отдельном разведывательном авиаполку ВВС Тихоокеанского флота и погибших во время исполнения служебных обязанностей в период с 1934 по 1959 годы.

Фото: ТОФ