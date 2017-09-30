Страшная авария произошла на трассе в Приморье

Водитель внедорожника сгорел заживо

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Страшная авария произошла на федеральной трассе в Приморском крае: автомобиль улетел в кювет, произошло возгорание, в результате чего автомобиль взорвался, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Автомобиль Тойота Прадо после столкновения по касательной с Тойотой Витц вылетел с трассы и въехал на скорости в опору моста. По предварительной информации, в автомобиле заживо сгорел водитель.

Трагедия произошла в районе на участке трассы Уссурийск-Владивосток, на выезде из Уссурийска.

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.