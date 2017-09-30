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Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке

69-летняя женщина направлена на больничный с травмой левой ноги
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

69-летняя пенсионерка пострадала под колесами малолитражки Honda Fit во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в светлое время суток в районе дома №19 по улице Гамарника. Автомобиль в этот момент двигался по внутридомовой территории задним ходом. За рулем был молодой человек 1994 года рождения. Потерпевшая получила травму левого колена и направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняют специалисты.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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