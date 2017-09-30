Спасатели: От пропавшего в Приморье рыбака остались лишь лодка и снасти

Активная фаза поисков была прекращена после почти 2-недельного отсутствия пенсионера

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье прекращены поиски 66-летнего рыбака из села Богополь Кавалеровского района, который пропал 17 сентября во время выхода в море на моторной лодке в районе мыса Бриннера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Искавшие мужчину родственники, односельчане и полицейские обнаружили его лодку и снасти в районе мыса Бриннера.

Всего во время поисков мужчины спасателями было обследовано 133 километра береговой черты и 125 километров водной поверхности. К поискам было привлечено 9 профессиональных спасателей и 2 единицы техники