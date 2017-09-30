Потерявшийся в приморской тайге пенсионер сам вышел к спасателям

Мужчина почти неделю провел в лесу; ему потребовалась помощь врачей

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Потерявшийся в Тернейском районе Приморского края мужчина самостоятельно вышел к лагерю спасателей между посёлком Терней и рекой Малая Кема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Состояние здоровья мужчины было удовлетворительным, но медицинская помощь ему все же потребовалась. Впоследствии спасатели передали мужчину родственникам.

Напомним, 63-летний мужчина 23 сентября ушёл в лес в районе перевала Сихотэ-Алинь (90 километров от Тернея) для сбора ягод - и к назначенному времени не вернулся. Его искали 15 человек, с привлечением в том числе и лодки.