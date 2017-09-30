Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье 15:03, 30 сентября Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье
В Приморье задержан заключенный-беглец 13:00, 30 сентября В Приморье задержан заключенный-беглец
Мать-кукушку наказали во Владивостоке 12:32, 30 сентября Мать-кукушку наказали во Владивостоке
Новостная лента
Сентябрь, 30 суббота
16:43
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
16:17
Жительница Приморья пропала во время сбора дикоросов
15:42
Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли
15:03
Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье
14:29
Север Приморья горит по небрежности местных жителей
14:04
Владивостокский бомж задержан за серию краж
13:32
К приморскому общественнику нагрянул ночной обыск Эксклюзив
13:00
В Приморье задержан заключенный-беглец
12:32
Мать-кукушку наказали во Владивостоке
12:03
Во Владивостоке перекрыто движение в центре города
11:29
Куда пойти во Владивостоке в эти выходные? Адреса
11:02
Во Владивостоке эвакуировали людей из Дома ребенка Фото
10:32
Во Владивостоке автомобиль буквально «подвис» после ДТП Фото
10:02
Известный Instagram-паблик Приморья вышел из «бана» Эксклюзив
09:23
Гороскоп на 30 сентября
08:31
Афиша культурных событий Приморья с 30 сентября по 6 октября
07:26
С китайским языком и культурой Поднебесной юные горожане знакомятся в библиотеке Владивостока
06:44
Кинематографисты из Польши проведут мастер-класс во Владивостоке
05:29
В выходные дни во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов
04:14
В России количество электромобилей превысило 1000
03:27
Мощная магнитная буря накрыла Землю
02:38
Названы самые гостеприимные города России
01:21
Выпуск iPhone X может задержаться из-за нехватки деталей
00:07
Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза
Сентябрь, 29 пятница
23:40
Почти три тысячи школьников Владивостока с начала года стали слушателями лекций о вреде курения, алкоголя и наркотиков Фото
22:37
На конкурс грантов «Молодежная инициатива» в администрацию Владивостока подано 39 заявок
21:28
Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний Фото
20:33
Экипажи самолетов МиГ-31 провели парные полёты над Камчаткой
19:08
На улице Светланской начался демонтаж второго участка трамвайных путей
18:21
Неизвестные ограбили мотоциклиста в Приморье
18:00
На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли

В момент задержания ранее судимый 20-летний гражданин был сильно пьян
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

На станции Сибирцево в Приморье был задержан сильно пьяный 20-летний житель региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты фрагмент металлической банки из-под пива со смесью табака и гашишного масла и фрагмент пластиковой бутылки с коноплей, подвергшейся экстракции органическим растворителем. Общий вес наркотика составил около 120 граммов. Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик из кустов дикой конопли для личного употребления. Известно, что он работает пастухом и ранее был судим по статье "Кража".

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Задержанному грозит колония на срок до 10 лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похожие новости
Север Приморья горит по небрежности местных жителей
14:29, 30 сентября 2017 Север Приморья горит по небрежности местных жителей

Палы травы и лесные пожары начались в 25-м регионе

Владивостокский бомж задержан за серию краж
14:04, 30 сентября 2017 Владивостокский бомж задержан за серию краж

Мужчина крал вещи из автомобилей, магазинов - и даже хостела

В Приморье задержан заключенный-беглец
13:00, 30 сентября 2017 В Приморье задержан заключенный-беглец

Мужчина прятался на летней кухне в одном из сел края

Мать-кукушку наказали во Владивостоке
12:32, 30 сентября 2017 Мать-кукушку наказали во Владивостоке

Дочери пьяной молодой женщины требовалась медицинская помощь

Во Владивостоке эвакуировали людей из Дома ребенка
11:02, 30 сентября 2017 Во Владивостоке эвакуировали людей из Дома ребенка

После окончания учений малышам дали возможность посидеть за рулём пожарного автомобиля

Во Владивостоке автомобиль буквально «подвис» после ДТП
10:32, 30 сентября 2017 Во Владивостоке автомобиль буквально «подвис» после ДТП

Toyota Crown так и осталась на месте аварии до утра

Известный Instagram-паблик Приморья вышел из «бана»
10:02, 30 сентября 2017 Известный Instagram-паблик Приморья вышел из «бана»

Необъяснимая блокировка продлилась почти полторы недели