Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли

В момент задержания ранее судимый 20-летний гражданин был сильно пьян

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

На станции Сибирцево в Приморье был задержан сильно пьяный 20-летний житель региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты фрагмент металлической банки из-под пива со смесью табака и гашишного масла и фрагмент пластиковой бутылки с коноплей, подвергшейся экстракции органическим растворителем. Общий вес наркотика составил около 120 граммов. Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик из кустов дикой конопли для личного употребления. Известно, что он работает пастухом и ранее был судим по статье "Кража".

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Задержанному грозит колония на срок до 10 лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.