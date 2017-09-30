К приморскому общественнику нагрянул ночной обыск

Точно понять, что именно вызвало визит представителей Следственного комитета, мужчина так и не смог

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Квартира общественника-активиста из города Артем Приморского края Александра Колоскова стала обьъектом необъяснимого ночного обыска. Об этом он рассказал корреспонденту РИА VladNews. Чем обязан был столь позднему визиту (почти в полночь), он так и не понял. Однако, как отметил общественник, на руках у сотрудников Следственного комитета было разрешение на обыск с подписью судьи, а с собой - понятые, которых правоохранители взяли с собой из Артема (в связи с чем общественник потребовал их замены):

"К сожалению, по всей стране пошла такая тенденция - на обыски квартир общественников и политических деятелей, - сказал Колосков. - В принципе, я был к этому готов: год назад было возбуждено уголовное дело по заявлению депутата Законодательного Собрания Чемериса на оскорбление его в соцсетях и клевету. Оно возбуждено не в отношении кого-то, а по факту. Я - свидетель по этому делу. И ко мне как к свидетелю пришли за компьютером и всем остальным. В итоге изъяли не мой компьютер, а компьютер вообще другого человека (друг попросил починить и привести в порядок его ПК). В общем, изъяли чужие запчасти - зачем и для чего, я не понимаю... Но я думаю, что все это направлено на своеобразный прессинг общественников".

Необходимо отметить, что изначально сотрудникам правоохранительных органов, явившимся в неурочный час, не ожидавшие официальных гостей хозяева жилья не открыли - на что стражи порядка стали грозиться "снести дверь":

"Я что, преступник? Я полжизни был сотрудником полиции, другую половину - военнослужащим. Неужели обычные граждане заслуживают такого отношения всего лишь из-за того, что реализуют свое право на свободу слова?", - недоумевает Александр Колосков.